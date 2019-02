Greta Thunberg spreekt Europese Commissie toe in Brussel: “Volg de wetenschap, dat is onze enige eis”

Greta Thunberg, de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste, heeft donderdag de Europese Commissie in Brussel toegesproken. “Als u denkt dat we op school moeten zitten, neem dan onze plaats in op straat”, klonk het strijdvaardig. Vanaf 13 uur zal ze samen met Youth for Climate-initiatiefneemsters Anuna De Wever en Kyra Gantois deelnemen aan de zevende editie van de klimaatmars. Wellicht krijgen de klimaatjongeren deze keer gezelschap van verschillende andere Europese delegaties.

Het is al de zevende donderdag op rij dat jongeren in ons land op straat zullen komen om te protesteren voor een beter klimaatbeleid. Al zorgt de komst van Greta Thunberg naar ons land wel voor enkele wijzigingen in het programma van de klimaatspijbelaars: omdat de Zweedse klimaatactiviste eerst de Europese Commissie ging toespreken, gaat de mars deze keer pas om 13 uur van start.

Greta Thunberg, Jean-Claude Juncker, Luca Jahier Foto: EPA-EFE

“Iedereens toekomst”

Thunberg gaf om iets na tien uur een speech in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dat deed ze in aanwezigheid van onder meer Jean Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. “Als u denkt dat we school moeten zitten, wel, neem dan onze plaats in op straat. Of liever: doe mee met ons, zodat we het hele proces kunnen versnellen”, klonk het strijdvaardig.

Ook benadrukte het Zweedse meisje dat de klimaatjongeren niet enkel voor hun eigen toekomst vechten, maar wel voor die van iedereen. “De meeste politici willen niet met ons praten. Wij ook niet met hen”, stelde de 16-jarige Thunberg. “Wij willen dat ze met wetenschappers praten. Verenig je achter de wetenschap, dat is onze enige eis.”

Thunberg ontmoette er ook de Vlaamse initiatiefnemers van Youth for Climate Anuna De Wever en Kyra Gantois, alsook de Waalse drijvende kracht Adélaïde Charlie. Thunberg besloot in scherpe bewoordingen. “We zijn begonnen met het opruimen van jullie rotzooi. En we zullen niet stoppen tot we klaar zijn.”

Zevende klimaatmars

Na de samenkomst bij de Europese Commissie wordt het verzamelen blazen aan het Noordstation en de Koning Albert II-laan om van daaruit door het hart van de hoofdstad naar het Zuidstation te trekken. Daar zal Thunberg omstreeks 17 uur in de Pensioentoren een persconferentie houden.

Youth for Climate brengt al wekenlang duizenden jongeren op de been. Afgelopen donderdag zakten nog 11.000 klimaatspijbelaars naar de hoofdstad af om te betogen voor een betere toekomst en een ambitieuzer klimaatbeleid. Het is afwachten of de komst van Greta Thunberg dat aantal opnieuw de hoogte in stuwt. Wel wordt verwacht dat verschillende andere Europese delegaties van klimaatjongeren deze keer afzakken naar onze hoofdstad.

Bekijk hier de speech van Greta Thunberg: