Hij stopte om brokstukken van fiets vanonder zijn auto te halen, maar reed dan door: man veroordeeld voor dodelijk vluchtmisdrijf

Genk / Peer / Opglabbeek -

De politierechtbank in Genk heeft donderdag een 34-jarige man uit Peer voor een dodelijk vluchtmisdrijf in Oudsbergen veroordeeld tot 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met uitstel, een boete van 3.000 euro en een rijverbod van 2 jaar. Op 15 december 2015 werd de 16-jarige fietser Dylan Aendekerk door zijn ouders dood teruggevonden in een gracht in de Heidestraat in Oudsbergen.