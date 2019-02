Baggerschip raakt staketsel aan kust: palen geknapt

Blankenberge - Afgelopen nacht kwam een baggerboot in aanvaring met het Oosterstaketsel in Blankenberge. Daarbij raakte het staketsel beschadigd aan de kop van de constructie.

Hoe de grote baggerboot juist tegen het staketsel terechtkwam, is nog niet geheel duidelijk. Aan de kop van de constructie zijn er alleszins enkele palen geknapt. Omdat er weinig duidelijkheid is wat het gevolg van de schade voor het staketsel is, werd het Oosterstaketsel deels afgesloten. De uitbaters van brasserie Oosterstaketsel op de wandelweg, dicht bij de plaats van het incident, melden wel dat de zaak gewoon open is. “Het staketsel is niet volledig afgesloten zoals her en der circuleert”, aldus uitbaatster Ann Warrinnier.

De lokale politie riep via sociale media op tot voorzichtigheid bij wandelaars en fietsers, maar ondertussen blijkt dat de stabiliteit niet in het gevaar is. Dat meldt de federale politie.