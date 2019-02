3.000 leerlingen op Gentse klimaatmars: “Boos! Kwaad! Woedend!

Gent - Zowat 3.000 jongeren namen vanochtend deel aan een eerste klimaatmars door Gent. “Zoveel hadden we echt niet verwacht”, zegt Tine Devos (19), voorzitter van de gentse afdeling van Youth for Climate die samen met scholier Hanne De Guytenaer de actie op touw zette. “Nu mogen we niet opgeven”; Volgende woensdag trekken ze opnieuw door Gent.

Rond half elf werd de optocht op het Gentse Sint-Pietersplein op gang getrokken. Heel veel leerlingen van middelbare scholen uit het Gentse hadden de lessen geskipt om aanwezig te kunnen zijn. “er zijn klassen waar maar twee of drie leerlingen hier NIET aanwezig zijn”, klinkt het. “Wat kan een CLB daar tegen beginnen?”

Foto: gn

Honderden slogans op (milieuvriendelijk) karton hadden ze gemaakt. Grappige teksten (“Straks hebben we allemaal een huis aan zee” of “Liever nu buizen dan naar Mars moeten verhuizen”) maar ook niet mis te verstane boodschappen aan de politici : “Make the Climate great again” of gewoon”Co2, weg ermee!”

Low profile

“We hebben opzettelijk geen politici uitgenodigd”, zegt Hanne de Guytenaer, de leerlinge van de Steinerschool, die samen met Tine Devos de actie organiseerde. “We willen de actie immers niet kleuren. We zijn niet blauw, rood of groen. We hebben maar één eis: dat er dringend actie wordt ondernomen tegen de klimaatopwarming.”

Foto: gn

Enkel een afvaardiging van Groen (huidige schepenen Elke De Cruynaere en Tine Heyse en toekomstig schepen Hafsa El-Bazioui) lieten zich even zien maar hielden zich low profile. “Deze acties zijn van de jongeren en moeten van hen blijven”, aldus de schepen van Onderwijs.

Jonge begonnen is...

Opvallend was het grote aantal betogers uit de eerste graad van het middelbaar en nog jonger. “Wij hadden ook expliciet de basisscholen opgeroepen om deel te nemen”, zegt Tine Devos.

Foto: gn

De vijfde en zesde klas van Freinetschool De Harp was voltallig aanwezig. Met een spandoek (“Gebruik Minder Plastiek, De Wereld Wordt Ziek”) en met hun twee juffen Kim en Saskia. “We voelen dat dit thema ook erg leeft onder de kinderen van 11, 12 jaar. We spreken sowieso veel over het klimaat in de klas. Daarom hebben we besloten mee te komen betogen als klas.”

Sommige kinderen liepen zelfs met mama en/of papa of grootouders mee in de betoging.

Uit het hoger onderwijs was de opkomst kleiner. “Ik ben jaloers op die positieve naïviteit”, zegt een kunststudente van het KASK die samen met medeleerlingen een rouwstoet heeft georganiseerd voor de stervende Moeder (Aarde). “In het hoger onderwijs is spijbelen natuurlijk ook niet meer zo spannend. Maar ik vind het wel jammer dat sommigen op hun negentiende al hun activisme kwijt zijn.”

Betoging voor niet-spijbelaars

De betoging trok al roepend, joelend en scanderend door de binnenstad, “Boos! Kwaad! Woedend!” was de populairste slogan die over een afstand honderden meters weergalmde door de Gentse straten.

Omstreeks half twaalf arriveerden de betogers onder de stadshal. De sfeer bleef uitgelaten. Er werd gedanst, gezongen en geroepen. Hanne De Guytenaere ontpopte zich op een geïmproviseerd podium tot een volksmenner eerste klas en schreeuwde zich de keel schor door een megafoon die niet verder reikte dan de eerste rijen. “Niet opgeven nu!”, was zowat de enige boodschap die iedereen begreep.

“Dit zit in mijn bloed”, aldus Hanne. “Ik heb vroeger toneel gespeeld en altijd graag mijn mening aan iedereen verkondigd.”

“We moeten echt doorzetten nu”, zegt haar iets bedaardere collega Tine. “Hier in Gent, want het is een van onze streefdoelen dat we lokaal werken. Veel jongeren kunnen het zich financieel niet blijven veroorloven om elke week naar Brussel te reizen.”

Volgende afspraak: 27 februari. Op een woensdagnamiddag. “Zodat ook jongeren die van hun ouders niet mogen spijbelen of zelf niet durven de kans krijgen te betogen.”

Zondag wordt in Gent een grote klimaatmars gehouden. Die optocht, ‘Rise For Climate’, wordt gedragen door een reeks middenveldorganisaties. Er wordt een grote opkomst verwacht.

Foto: BELGAONTHESPOT