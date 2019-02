Vrouw (46) sterft na bezoek aan Michelin-restaurant

Een vrouw (46) is afgelopen weekend gestorven na een bezoek aan het Michelin-restaurant RiFF in de Spaanse stad Valencia. Ze vertoonde symptomen van een voedselvergiftiging, net als achttien andere gasten. De lokale voedselinspectie heeft een onderzoek geopend.

De uitbraak van voedselvergiftiging kwam afgelopen zondag aan het licht. Maar liefst achttien gasten waren ziek geworden na een bezoek aan RiFF, een restaurant in Valencia met één Michelinster, de avond voordien.

De meesten vertoonden milde symptomen zoals braken en diarree, maar één vrouw was er erger aan toe. Zij overleed zondagochtend. Ook haar echtgenoot en zoontje (12) waren ziek geworden, maar zij zijn inmiddels aan de beterhand.

De regionale voedselinspectie heeft inmiddels een onderzoek geopend. “Wij hebben zo’n vijftig klanten ondervraagd. Achttien van hen hebben symptomen van voedselvergiftiging ervaren”, zegt Ana Barceló van de voedselinspectie.

Door zwammen?

Een eerste inspectie van het restaurant kon geen problemen blootleggen. “Alles zag er normaal uit”, klinkt het. “Daarom hebben we nu stalen genomen van alle ingrediënten die deel uitmaakten van het menu. Die gaan we nu analyseren.”

Mogelijk werd de voedselvergiftiging veroorzaakt door morieljes, zakjeszwammen, die op de menukaart stonden. Maar dat kon nog niet bevestigd worden.

Bovendien moet forensisch onderzoek uitwijzen of de vrouw stierf door de vergiftiging of door te stikken in haar eigen braaksel. “We zullen moeten wachten op de resultaten van de autopsie”, zegt Barceló.

Restaurant gesloten

In een verklaring heeft de eigenaar van RiFF, Bernd H. Knöller, gezegd dat het restaurant gesloten zal blijven tot de oorzaak is achterhaald. De eigenaar werkt naar eigen zeggen goed samen met de voedselinspectie. Volgens hem heeft het eerste onderzoek al aangetoond dat “het restaurant aan alle sanitaire voorschriften voldoet”.

“Wat de oorzaak ook mag zijn: ik wil mijn diepste medeleven betuigen en ik hoop dat alles snel is uitgeklaard”, zegt hij.