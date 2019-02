Vrachtwagen met paarden rijdt zich vast onder brug

Aan Flanders Expo heeft een vrachtwagenbestuurder die onderweg was met enkele springpaarden zich vastgereden onder een brug. De paarden zijn ongedeerd, maar de brandweer moest ter plaatse komen om de dieren te bevrijden.

Het ongeval gebeurde donderdagvoormiddag aan Flanders Expo. Een vrachtwagen met vijfspringpaarden was op weg naar de Flanders Horse Expo, een beurs voor paardenliefhebbers die morgen begint, maar reed zich vast onder de brug. Gewonden vielen er niet, maar de brandweer moest ter plaatse komen om de dieren te bevrijden.

De brandweer bevrijdt de paarden uit de paardentrailer die zich daarnet heeft vastgereden op The Loop @flandersexpo . Het gaat om jumpingpaarden, ze worden nu even apart gehouden om tot rust te komen #ongeval #gent pic.twitter.com/3lgEsCt0oV