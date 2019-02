Zevende editie ‘Spijbelen voor het Klimaat’: jongeren stromen toe in Brussel

Voor de zevende donderdag op rij komen jongeren in heel het land op straat om te betogen voor een betere toekomst en een ambitieuzer klimaatbeleid. De komst van Greta Thunberg maakt het een bijzondere editie: de 16-jarige Zweedse activiste zal in Brussel meestappen met de Belgische jeugd. Wellicht krijgen de klimaatjongeren deze keer gezelschap van verschillende andere Europese delegaties.

De klimaatmars in Brussel start omstreeks 13 uur. De jongeren die nu al verzamelen aan het Noordstation en de Koning Albert II-laan wachten vol ongeduld op de aankomst van Greta Thunberg, de 16-jarige klimaatactiviste uit Zweden. “Ik vind dat heel cool. Dat is extra motivatie”, klinkt het bij een scholiere aan VTM Nieuws. “

Youth for Climate brengt al wekenlang duizenden jongeren op de been. Afgelopen donderdag zakten nog 11.000 klimaatspijbelaars naar de hoofdstad af om te betogen voor een betere toekomst en een ambitieuzer klimaatbeleid. Het is afwachten of de komst van Greta Thunberg dat aantal opnieuw de hoogte in stuwt.