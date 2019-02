Amnesty International lanceert sms-bom tegen Belgische wapenfabrikant: “Bestel een mitraillette met andalouse”

Amnesty International Belgique roept in een actie op om te bellen of sms’en naar een vertegenwoordiger van de Luikse wapenfabrikant FN Herstal. Het wapenbedrijf neemt momenteel deel aan een vierdaagse wapenbeurs in Abu Dhabi. Met deze campagne wil de organisatie verhinderen dat de lokale vertegenwoordiger er wapens kan verkopen. Amnesty International Vlaanderen benadrukt dat het om een aparte campagne gaat van haar Franstalige zusterorganisatie.

De Franstalige tak van Amnesty International roept op om te bellen naar ene ‘Raimondo’, een vertegenwoordiger van FN Herstal die aanwezig is op de IDEX wapenbeurs in Abu Dhabi die van 17 tot 21 februari loopt. Actievoerders moeten dan “een mitraillette met andalouse en twee pistolets met paté” bestellen. Met veelvuldige oproepen en sms’en zou de man daardoor “minder tijd hebben om zijn speeltjes te verkopen” op de beurs.

De actie doet denken aan de recente campagne van Act For Climate Justice die had opgeroepen om herhaaldelijk te bellen en te sms’en naar minister Joke Schauvliege. Lore Van Welden van Amnesty International Vlaanderen benadrukt dat dit een campagne is van de Franstalige Amnesty International en dat zij de actie niet op die manier zouden aanpakken. Wel zijn zij ook tegen het feit dat de wapens in Jemen zijn beland.

De mensenrechtenorganisatie kwam begin deze maand met een rapport waarin duidelijk werd dat er Minimi-machinegeweren van het Belgische wapenbedrijf via de Verenigde Arabische Emiraten terechtkwamen in de handen van een Jemenitische militie. De militie wordt van oorlogsmisdaden verdacht.