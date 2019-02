Loog Jussie Smollett over haatmisdrijf? ‘Empire’-acteur opgepakt en in verdenking gesteld van valse verklaring

De Amerikaanse acteur Jussie Smollet (36) is door de politie van Chicago opgepakt op verdenking van het afleggen van een valse verklaring. Eerder vandaag rezen er twijfels over zijn verklaring, mogelijk heeft hij de aanval verzonnen of zelfs in scene gezet. Zijn advocaten stellen dat hij “onschuldig is tot het tegendeel bewezen is”.

Eerder vandaag werd de acteur al in verdenking gesteld. Hij had een klacht ingediend nadat hij vermeend slachtoffer was geworden van een haatmisdrijf eind vorige maand. Zo getuigde hij dat hij aangevallen was door twee blanke mannen die hem allerlei racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd hebben. In het ziekenhuis bleken zijn verwondingen nog mee te vallen.

Na onderzoek, kreeg de politie twijfels bij het verhaal van Smollett. Donderdagochtend (onze tijd) werd Smollett formeel in verdenking gesteld voor het afleggen van een valse verklaring. Iets later werd hij gearresteerd door de politie. Indien hij schuldig bevonden wordt, kan hij tot drie jaar cel krijgen.

