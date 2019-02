Willy Naessens laat Kortrijkse kinderen bij hem zwemmen “want ons zwembad is te duur”

Kortrijk - “Dag brave kindjes, wat komen jullie hier doen?” Willy Naessens lijkt even uit de lucht te vallen wanneer enkele Kortrijkse kinderen aan zijn deur staan in de hoop bij hem te mogen zwemmen. Het nieuwe stedelijke zwembad zou de prijs per kind namelijk vier keer hoger maken als vroeger, en dat is voor de ouders en de plaatselijke scholen een hele klap.

De video werd uiteraard in scène gezet om de toekomstige prijsstijging aan te klagen. Hannes Coudenys, oprichter van creatief bureau Hurae, kreeg op een ouderraad de vraag of hij er geen filmpje over kon maken. “Als de prijs van 40 cent per kind naar 1,60 euro per kind stijgt, dan betekent dat dat de school geen 1.900 maar 5.000 euro moet betalen. En natuurlijk willen ze ook nog andere activiteiten organiseren.”

Via via kreeg Coudenys Willy Naessens te pakken, die zijn gezicht en zwembad graag uitleende voor het goede doel. En zodoende duurde het niet lang voor hij ook het Kortrijkse stadsbestuur onder ogen kwam.

“De stad Kortrijk gaat maandag in overleg met de basisscholen”, zegt schepen van sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Hij verwijst daarmee ook naar een nota die door een aantal ouders werd verspreid en overgenomen werd door de Kortrijkse oppositie CD&V (Roel Deseyn). Die maakt schoolzwemmen vier keer zo duur, maar helemaal kloppen zou dat niet.

De prijsstijging van 400 procent blijkt door de oppositie overgenomen te zijn uit een brief van enkele ouders, maar de stad Kortrijk betwist de correctheid daarvan. Vandendriessche: “Het persbericht van CD&V is een kopie van de brief van enkele ouders die we eerder ontvingen. We wensen het reeds geplande overleg met de basisscholen van 25/2 om 19 uur af te wachten. We zijn overtuigd dat we daar – samen met de basisscholen – tot een gezamenlijk akkoord zullen komen. Nog even geduld dus.”