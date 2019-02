Burgemeester Moreau (PS) van Sint-Jans-Molenbeek geeft het slechte voorbeeld

Sint-Jans-Molenbeek - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert al jaren grote inspanningen om de wegen in de hoofdstad veiliger te maken voor zwakke weggebruikers. Toch houden nog altijd te weinig chauffeurs rekening met fietsers. Zoals de chauffeur van de wagen op dit beeld. Het is, zo blijkt uit navraag bij de politie, om het dienstvoertuig te gaan van Catherine Moreau, burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek. Ze weigert zelf te reageren.

Een voorbijganger maakte dinsdag iets voor 20 u. deze foto op de Gentsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek. Een Peugeot die met twee wielen op het trottoir staat en met twee wielen op het fietspad zodat fietsers moesten uitwijken op de rijweg.

De wagen blijkt het dienstvoertuig te zijn van burgemeester Moreau van Molenbeek. Haar voorganger deed afstand van de wagen met chauffeur en stelde het voertuig ter beschikking van de gemeentediensten. Maar huidige burgemeester Moreau besliste om wel gebruik te maken van het recht op een auto met chauffeur.

Of ze dinsdagavond zelf haar auto op het fietspad parkeerde of haar chauffeur dat deed, is niet duidelijk. Burgemeester Moreau wil niet reageren.

Bij de politie van de zone Brussel-West zegt woordvoerder Johan Berckmans dat dit soort van overtredingen wordt beboet met een onmiddellijke inning van 116 euro.

“Toch zal de burgemeester niet verbaliseerd worden. Enkel op basis van deze foto kunnen we geen proces-verbaal opstellen”, zegt Berckmans.

De oppositief heeft wel al aangekondigd dat ze burgemeester Moreau op de volgende gemeenteraad tekst en uitleg zal vragen over dit onverantwoorde parkeergedrag.