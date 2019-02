Jongeman van 18 bezwijkt aan messteken na vechtpartij

Een jongeman van 18 is overleden nadat hij messteken kreeg bij een vechtpartij woensdagavond in Dinant. Dat bevestigt het parket van Namen na informatie van RTL Info. Een 17-jarige verdachte is opgepakt.

“De eerste onderzoekstaken zijn aan de gang. Er is een onderzoeksrechter aangeduid, maar er komt geen aanhoudingsmandaat. Aangezien de verdachte minderjarig is, komt die voor de jeugdrechter”, preciseerde het Naamse parket. Het motief van de ruzie is niet bekend, maar dader en slachtoffer zouden elkaar gekend hebben.

Een autopsie op het lichaam van het slachtoffer is donderdag gepland.