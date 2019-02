Electronische documenten voortaan te ondertekenen met smartphone

Met de mobiele identiteitsapp “itsme” is het voortaan mogelijk om ook documenten elektronisch te ondertekenen. Dat meldt ontwikkelaar Belgian Mobile ID, een consortium van vier banken (Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, ING) en drie telecombedrijven (Orange , Proximus, Telenet), donderdag.

De app itsme werd gelanceerd in mei 2017 als snel alternatief voor kaartlezers, tokens en andere ingewikkelde manieren om veilig in te loggen op bijvoorbeeld online bankapplicaties of webwinkels. Sinds januari 2018 is de identeitsapp officieel erkend door de Belgische regering, waardoor ze ook op overheidswebsites, zoals die van de FOD Financiën, te gebruiken is. Volgens een woordvoerster telt de app ondertussen al ruim 820.000 gebruikers.

Nu breidt Belgian Mobile ID de app verder uit. Sinds september heeft itsme een officiële Europese erkenning gekregen waardoor de app gekwalificeerde elektronische handtekeningen kan aanbieden. “De gekwalificeerde handtekening van itsme biedt consumenten de mogelijkheid om op een heel eenvoudige manier en volledig mobiel documenten te tekenen op wettige wijze”, zegt CEO Kris De Ryck. Ook bedrijven halen er hun voordeel uit. “Zij kunnen processen digitaliseren die vandaag vaak zeer tijdrovend en daardoor ook zeer kostelijk zijn. Een duidelijke win-winsituatie dus voor alle betrokkenen.”

Concreet kunnen gebruikers itsme vanaf nu onder meer gebruiken om een overeenkomst te sluiten met een uitzendkantoor, een lening te verkrijgen bij de bank, een notarieel document te ondertekenen, een huurovereenkomst aan te gaan, een woning te kopen of een aangetekende zending te ondertekenen. Ondernemingen en organisaties moeten daarvoor wel “itsme Sign” activeren op hun elektronische platformen. Op dit moment hebben Connective, Doccle, Isabel en Luxtrust “itsme Sign” al geïntegreerd.