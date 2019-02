Man die stiefdochter jarenlang verkrachtte en filmde krijgt 5 jaar cel

Maasmechelen -

Een 47-jarige man uit Maasmechelen is veroordeeld omdat hij drie jaar lang zijn minderjarige stiefdochter meermaals per week verkrachtte en dat ook filmde. Hij kreeg van de Tongerse strafrechter hiervoor een gevangenisstraf van vijf jaar met gedeeltelijk uitstel. Hij is ook de komende vijf jaar zijn rechten kwijt.