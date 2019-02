Onbekenden verwijderen straatnaambordjes Jodenstraat in Antwerpen: “Zoveelste pesterij”

Antwerpen - Onbekenden hebben de naambordjes in de Jodenstraat in het centrum van Antwerpen verwijderd. Dat stelden enkele leden van de Joodse gemeenschap onlangs vast. Zij zien er een daad van antisemitisme in. “We krijgen opnieuw het signaal dat we hier toch niet zo heel welkom zijn”, vindt Michael Freilich, voormalig hoofdredacteur van Joods Actueel en kandidaat voor de kamerlijst van N-VA.

De bordjes in de Jodenstraat, die van de Huidevettersstraat naar de Wapper loopt, zouden al enkele dagen geleden verwijderd zijn. Volgens de politie deed voorlopig niemand aangifte. De stad Antwerpen bevestigt dat haar diensten de diefstal ook heeft vastgesteld. “De nieuwe bordjes zijn al besteld en zullen eerstdaags worden geplaatst”, zegt Dirk Delechambre.

De diefstal zorgt voor wrevel binnen de Joodse gemeenschap. “Het is een van de zovele pesterijen die wij als gemeenschap moeten verdragen”, vindt Michael Freilich. “Het is overigens niet de eerste keer dat deze bordjes worden verwijderd. Wij zijn fier dat er een straat naar ons is vernoemd. Maar dit is toch weer een symbolische daad die het signaal geeft dat we hier niet welkom zijn.”