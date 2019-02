Grootste Nutella-fabriek ter wereld ligt stil: “Problemen met kwaliteit”

De grootste Nutella-fabriek ter wereld, in de Franse gemeente Villers-Écalles, ligt sinds dinsdag stil. Het bedrijf Ferrero nam die beslissing nadat problemen waren vastgesteld met de kwaliteit.

De fabriek in Normandië is dinsdag rond 18 uur stilgelegd. De Italiaanse groep Ferrero nam die beslissing uit voorzorg. Bij testen bleken er problemen te zijn met de kwaliteit van de chocopasta van Nutella en van de chocoladerepen van Kinder Bueno.

Met reeds verkochte potten chocopasta en andere chocoladeproducten van Ferrero zou er niets mis zijn. “Voorlopig zijn er ook geen problemen met de bevoorrading”, klinkt het.

Of er in de toekomst een tekort aan potten chocopasta van Nutella zal zijn, valt af te wachten. De fabriek van Villers-Écalles is immers de grootste Nutella-fabriek ter wereld. Normaal worden er 600.000 potten per dag geproduceerd, een kwart van de wereldproductie.