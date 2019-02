In 2018 kwamen 523 mensen om bij vliegtuigongevallen, maar vliegen blijft de veiligste vorm van reizen

Vorig jaar zijn bij vliegtuigongevallen 523 passagiers en bemanningsleden om het leven gekomen. Zoals de internationale luchtvaartfederatie IATA donderdag meedeelde was 2018 in de vijfjaarlijkse vergelijking een iets meer onzeker jaar in de luchtvaart. Tussen 2013 en 2017 zijn gemiddeld 234,4 mensen jaarlijks bij vliegtuigcrashes omgekomen.

Vliegen blijft nog steeds de veiligste vorm van verre reizen, zei IATA-topman Alexandre de Juniac. “Een passagier kan 241 jaar lang elke dag een vlucht maken voordat hij een dodelijk ongeval aan boord meemaakt”. In 2018 werden in totaal ongeveer 4,3 miljard passagiers vervoerd op 46,1 miljoen vluchten. Er waren 62 ongevallen, waarvan elf met dodelijke afloop.

Het aantal ongevallen was met 1,35 per miljoen vluchten ook iets hoger dan in 2017 en komt neer op één ongeval per 740.000 vluchten. Daarentegen is de langetermijnvergelijking positief: voor de jaren 2013 tot 2017 schommelt het aantal ongevallen rond de 1,79 per miljoen vluchten.