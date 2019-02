‘Cash-for-car’ blijkt gigantische flop: amper 65 op 100.000 bedrijfswagen ingeruild voor mobiliteitsvergoeding

Brussel - De “cash for car”-regeling, waarbij werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een licht belaste vergoeding, kan maar weinig mensen overtuigen. Sinds het ingaan van de regeling dertien maanden geleden is slechts 0,065 procent van de bedrijfswagens ingeleverd in ruil voor de vergoeding, zo blijkt donderdag uit cijfers van hr-diensterverlener Acerta.

Het is nu uitkijken naar de impact van het mobiliteitsbudget, waar de plenaire vergadering van de Kamer zich donderdag/vandaag over buigt. Werknemers die een bedrijfswagen hebben of daarvoor in aanmerking komen en die opteren voor het mobiliteitsbudget, zullen een budget ter beschikking krijgen waarmee ze hun woon-werkverkeer zelf kunnen invullen. Ze kunnen kiezen voor een milieuvriendelijke bedrijfswagen, of bijvoorbeeld alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen. Blijft er dan nog geld over, dan wordt dat uitbetaald.

“De ‘cash for car’-regeling was een alles of niets verhaal waarbij de werknemer cash ontvangt en hiermee zelf zijn volledige mobiliteit - ook de woon-werkverplaatsing - moet organiseren. Het mobiliteitsbudget is hiermee vergeleken een meer geavanceerde maatregel”, zegt Dirk Wijns, directeur van Acerta Consult. “Indien werkgevers inderdaad een CO2-zuinigere wagen kunnen en willen aanbieden aan de werknemers die van het mobiliteitsbudget gebruikmaken, zal het mobiliteitsbudget succesvoller worden dan de ‘cash for car’-regeling.”