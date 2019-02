Na ‘Draco’ komt nu ‘Lucius Malifidus’ naar Facts

De familie Malfidus in moeilijke tijden. Foto: © The Hollywood Archive

Gent - Harry Potter-acteur Jason Isaacs zal op 6 en 7 april de Gentse fantasybeurs Facts bezoeken. Dat meldt de organisatie. De acteur is vooral bekend om zijn rol van Lucius Malfidus in de Potter-films, maar hij speelt ook in andere kaskrakers als Star Trek en The Patriot.

De meeste mensen kennen Jason Isaacs als de acteur achter Lucius Malfidus in de Harry Potter-films, de vader van Draco Malfidus. Hij speelt in de populaire kinderfilms een verachtelijke maar ook charismatische tovenaar. Vorig jaar was Tom ‘Draco’ Felton nog te gast op FACTS, die in de film zijn zoon speelt.

Isaacs zal in het weekend van 6 en 7 april handtekeningen en selfies geven aan de bezoekers in de Flanders Expo-hallen.