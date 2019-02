Na drie jaar dapper vechten is kleine Kenric (5) overleden: “Hij heeft het zo goed gedaan tot op het einde”

Sint-Truiden - Na een zware en dappere strijd tegen kanker is de kleine Kenric Enckels (5) uit Sint-Truiden overleden. “Hij heeft het goed gedaan tot op het einde”, zegt mama Livia Raskin volgens Het Belang Van Limburg. “De laatste week is hij heel snel achteruitgegaan, maar we hebben er samen met hem nog alles uit kunnen halen.”

“Drie jaar lang hebben we vooruit gekeken, nooit achterom. En dan ligt er plots niets meer voor ons”, schreef mama Livia Raskin een maand geleden op Facebook. Nu is het slechte nieuws daar. Zoontje Kenric is gestorven aan de gevolgen van rhabdomyosarcoom in zijn tong, een zeldzame kanker die het spierweefsel aantast.

Al sinds 2016 vocht hij daartegen. Maar het geluk was helaas van korte duur, want na zes maanden kwam de kanker terug. In Zwitserland probeerde hij verder, waar hij in mei 2018 een experimentele, zeven weken durende protontherapie onderging. De tumor in Kenrics lijfje bleef weg en ook de eerste controlescans eind vorig jaar leken positief. De resultaten van de MRI half december bevestigden dat alle tumorcellen weg waren. Totdat de scans begin 2019 opnieuw rood licht gaven. Behandelen met chemo was niet meer mogelijk. Daarvoor zijn er te veel uitzaaiingen.