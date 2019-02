De gewiekste ‘WAG’ van Mauro Icardi, ploegmaat van Radja Nainggolan bij Inter: “Dit voelt alsof ze hem een been afnemen”

Al weken beheerst Wanda Nara het Italiaanse voetbal. De echtgenote – of in het jargon ‘WAG’ – van Inter-speler Mauro Icardi is ­spelersmakelaar, model en een graag geziene gast in ­tv-shows. Zo probeerde ze onlangs in een Italiaanse voetbalshow uit te leggen waarom Icardi zijn kapiteinsband kwijt is en waarom hij niet meer speelt. “Hij is zo fier om het shirt van Inter te mogen dragen. Dit voelt alsof ze hem een been afnemen”, zei ze in tranen.