Hersenbloeding en schedelbreuk na dronkemansruzie over een vrouw

Brugge - Een 60-jarige Lombardsijdenaar heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen. Tijdens een dronken ruzie over een vrouw zou Robert D. een duw uitgedeeld hebben. Het slachtoffer liep een hersenbloeding en een schedelbreuk op.

Op 5 augustus kreeg Robert D. het in café De Sterre in Lombardsijde aan de stok met het slachtoffer. Volgens het openbaar ministerie was een discussie over de vriendin van de beklaagde de aanleiding. H.D. wandelde weg, maar Robert D. liep hem achterna. Hij zou een duw gegeven hebben, waardoor beide betrokkenen op de grond belandden. Het slachtoffer viel recht op zijn gezicht en liep daarbij een hersenbloeding en een schedelbreuk op. Het OM vorderde 50 uur werkstraf.

De advocate van de burgerlijke partij benadrukte de zware gevolgen van de feiten. Haar cliënt moest onmiddellijk geopereerd worden en verbleef ongeveer drie weken in het ziekenhuis. Sinds de feiten voelt hij zich vaak draaierig en is hij sneller moe. Het slachtoffer vroeg een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro.

De verdediging probeerde de omstandigheden van de ruzie te schetsen. “Op die prachtige zomeravond bevond het dorp zich in een collectieve staat van intoxicatie. Mijn cliënt had ongeveer 25 pinten op en H.D. had waarschijnlijk al een bakje of twee verzet”, aldus meester Alain Coulier. Bij het vertrekken zou H.D. geroepen hebben dat hij de vrouw van de beklaagde zou ‘binnendoen’. Robert D. wilde hem de levieten lezen, maar zou dan naar eigen zeggen zelf gestruikeld zijn. Volgens de verdediging ging het dus hoogstens om onopzettelijke slagen en verwondingen.

De rechter doet uitspraak op 21 maart.