Camouflagenetten, verborgen hoekjes en vuilnisbakken: deze trucjes gebruikt de politie om u te flitsen zonder dat u het weet (of doorvertelt)

Op sociale media wordt momenteel gretig een foto gedeeld van een flitscamera die ingebouwd is in de dakkoffer van een Opel Astra. “Niet van bij ons”, verzekert de federale politie ons. Wellicht gaat het om een buitenlandse foto. Maar: de politie geeft wel toe dat ze inderdaad “creatiever” geworden is in het flitsen. Omdat de plaatsen waar er gecontroleerd wordt bijna altijd onmiddellijk op sociale media verschijnen. Maar ook omdat de nieuwe generatie camera’s veel gemakkelijker te verstoppen zijn.

Volgens de cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de politie in ons land 1,74 miljoen snelheidsovertredingen genoteerd tijdens de eerste helft van 2017 - recentere statistieken zijn nog niet beschikbaar. Over de twaalf maanden van 2016 waren het er meer dan de 3,29 miljoen en in 2015 3,22 miljoen.

Nochtans duurt het nooit lang voor plaatsen waar er geflitst wordt op sociale media worden gedeeld om andere weggebruikers te alarmeren. PolCon, de populairste website waar controles worden ‘verklikt’, heeft meer dan 80.000 volgers. Maar ook de politie zelf maakt elke dag een aantal plaatsen bekend waar er op snelheid gecontroleerd wordt. Met vaste of mobiele camera’s van de nieuwe generatie.

“Ja, we zijn creatiever geworden. Zonder vals te spelen of mensen in de val te lokken. Maar een camera achter een boom of geparkeerde vrachtwagen verstoppen, dat is toch niet valsspelen”, klinkt het bij de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

Achter vangrails of bomen

De oude generatie camera’s was moeilijk te verstoppen omdat de flitser goed gericht moest kunnen worden en de toestellen gevoelig waren voor andere voorwerpen die in de baan van het traject stonden. “Maar de huidige generatie superflitscamera’s kunnen probleemloos worden verstopt”, zegt de West-Vlaamse verdeler Securoad.

Op de A12 richting Antwerpen (maximumsnelheid 120 km/u) wordt de camera ter hoogte van Meise geregeld verstopt achter het uiteinde van een vangrail, zodat amper of niet te zien is dat er geflitst wordt. Het politievoertuig staat iets verder geparkeerd. Tussen andere wagens.

Maar ook vanachter een boom of struiken flitsen is een veelgebruikte manier om snelheidsduivels te klissen.

Tussen de struiken

De flitscamera die een eindje van de auto op een driepoot staat, is nog zo’n vaak gebruikte truc. Redflex heeft een bemande flitscamera ontworpen die vrijwel onzichtbaar is voor de bestuurder: de NK7. Die maakt gebruik van infraroodstralen zodat automobilisten de flits niet zien afgaan en kunnen afremmen. Bovendien kan de camera vanop afstand worden bediend, zodat het politievoertuig niet meer langs de autoweg moet staan. Hij kan gerust een eindje verder geparkeerd worden. Een dunne draad tussen auto en flitscamera volstaat.

Camouflagenet

De federale wegpolitie heeft een tijdje geleden ook al camouflagenetten besteld om flitscamera’s langs snelwegen beter te verbergen. Een stap in de strijd tegen de honderden Facebook-groepen die verklappen waar de politie staat te flitsen. “Maar ook veiliger voor andere weggebruikers. Want sommige chauffeurs die een flitscamera zien staan, gaan vol in de remmen. Met alle gevaren van dien voor achterliggers.”

Onlangs stond een flitser met camouflagenet langs de A12 richting Antwerpen Foto: Securoad.be

Vuilnisbakken

De huidige generatie superflitsers kunnen zonder problemen worden verstopt in vuilnisbakken die langs de kant van de weg worden geplaatst. Ze hebben geen last van reflectie of van beïnvloeding door andere voorwerpen die vlakbij staan. En ook belangrijk, de nieuwe camera’s flitsen in twee richtingen. Door hem op de middenberm te plaatsen kan hij dus zowel het opgaande als het afgaande verkeer controleren.

Vanop hoogte

Op snelwegen maar ook in de Brusselse tunnels bijvoorbeeld worden hardrijders dan weer vanop bruggen gecontroleerd en geflitst. Je ziet dus geen flitstoestellen of auto’s staan. Maar wie er te snel passeert, krijgt nadien wel de rekening in de bus.