Obama over man zijn: “Als je zelfzeker bent over je seksualiteit, dan heb je geen acht twerkende vrouwen rond je nodig”

Voormalig Amerikaans president Barack Obama was dinsdag te gast bij een evenement in Oakland over mannelijkheid. Toen een jongeman hem de definitie van een man zijn vroeg, en hoe die gerelateerd is met de LGBT+-community, kwam hij met een leuk antwoord op de proppen. “Als je heel zelfzeker bent over je seksualiteit, dan heb je geen acht twerkende vrouwen rond je nodig”, klonk het, waarna het publiek zijn lach niet kon bedwingen. Het evenement werd georganiseerd door My Brother’s Keeper, een stichting van Obama die jongeren uit minderheidsgroepen helpt.