Welke richting slaat Club Brugge uit? Kampioen moet zich in Salzburg en Anderlecht nu ook op verplaatsing bewijzen

Salzburg, Genk, Salzburg, Anderlecht. Club Brugge is halfweg de reeks van vier finales om zijn seizoen op de rails te ­zetten. De thuiswedstrijden tegen Salzburg en Genk leverden een perfecte balans op. Nu moet de kampioen ook nog schitteren op verplaatsing. Eervolle kwalificatie of roemloze uitschakeling in de Alpen, het kan het seizoen van Club een radicaal andere richting uitsturen.