Premier heeft rapport over Libische fondsen gevraagd aan ministers Reynders en De Croo

Brussel - Premier Charles Michel heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) een rapport gevraagd met daarin alle informatie over de contacten, initiatieven en beslissingen in verband met de vrijgave van Libische fondsen. Hij zal dat rapport ook overmaken aan het parlement. Dat heeft de premier donderdag in de Kamer geantwoord op een handvol vragen over het dossier.

Woensdag was een brief bekendgeraakt uit 2012 waarin minister Reynders zijn Libische collega vroeg om werk te maken van het uitbetalen van enkele Belgische bedrijven, met de bevroren rekeningen als pasmunt. Voor verschillende Kamerleden bewijst die brief dat Reynders een actieve rol heeft gespeeld bij de vrijgave van het geld.