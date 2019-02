Wie vervuilende kachel wil vervangen, kan daar vanaf vandaag premie voor krijgen

Brussel - De aangekondigde premie tot 250 euro voor wie zijn oude kachel op steenkool of hout vervangt door een nieuwe, minder vervuilende gaskachel, kan vanaf vandaag/donderdag aangevraagd worden. Dat is bevestigd in de marge van de bouw- en verbouwbeurs Batibouw op Brussels Expo.

De premie geldt voor wie zijn open haard of kachel op steenkool of hout (blokken, pellets ...) vervangt door een gaskachel (inzet of vrijstaand) of een ingebouwde gashaard met energielabel “A”.

De overheid komt bij zo’n vervanging tussen voor een kwart van de aankoopprijs en installatie van het nieuwe toestel, met een maximum van 250 euro. Kwetsbare personen en personen met lage inkomens kunnen een hogere premie krijgen.

De werken moeten door een installateur worden uitgevoerd. Die moet ook de oude kachel meenemen voor vernietiging. Dit om er zeker van te zijn dat de oude, vervuilende toestellen niet op de tweedehandsmarkt belanden om toch nog gebruikt te worden, verduidelijkt men op het departement Omgeving.

De premie kwam er nog op voorstel van voormalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Zij schatte eind november vorig jaar dat nog 600.000 gezinnen stoken met steenkool of hout, wat erg vervuilend is. Ze werkte een “Green Deal” uit met de ambitie om de schadelijke uitstoot van houtkachels, pelletkachels en open haarden tegen 2030 met de helft te verminderen.