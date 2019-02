Franse regering furieus over onderzoek naar agressieve bodyguard Macron

“Onbegrijpelijk en onrechtvaardig.” De Franse premier Edouard Philippe haalt zwaar uit naar de conclusies van een onderzoekscommissie van de Senaat over de affaire rond Alexandre Benalla. De voormalige bodyguard van president Emmanuel Macron kwam in opspraak dat hij vorig jaar op de 1 mei-viering betogers hardhandig had aangepakt.

De onderzoekscommissie verraste woensdag met haar verzoek aan het Bureau van de Senaat om naar de rechtbank te stappen. De commissie vond dat het gerecht zich moet buigen over mogelijke “valse getuigenissen” van Benalla en zijn medewerker Vincent Crase, en ook over “een aantal weglatingen, discrepanties en tegenstrijdigheden” die aan het licht kwamen tijdens hoorzittingen met topmedewerkers van Macron. De commissie vermoedt meer bepaald dat de topmedewerkers de positie van Benalla binnen de entourage van Macron bewust probeerden te minimaliseren.

Enkele uren later maakte het parket van Parijs bekend dat het al eerder een voorbereidend onderzoek was gestart om vast te stellen of bewijsmateriaal is achtergehouden in het kader van de verschillende onderzoeken naar Alexandre Benalla en zijn entourage.

Philippe en de regering gingen donderdag voluit in de tegenaanval. De premier had het over “een zeer politieke beoordeling” van de commissie. De aanbevelingen en formuleringen van de commissie over “ambtenaren die in de omgeving van de president werken” noemde Philippe “onbegrijpelijk en vaak onrechtvaardig”.

Philippe leek ook te suggereren dat de onderzoekscommissie geen respect had getoond voor de scheiding der machten tussen de wetgevende en uitvoerende macht. Volgens hem komt het het parlement niet toe om zich uit te laten over “de interne organisatie van het presidentschap”.

De voorzitter en corapporteurs van de onderzoekscommissie beklemtoonden donderdag in een reactie meteen dat ze wel degelijk de scheiding der machten hebben gerespecteerd. “Het is belangrijk voor een volwassen democratie dat het parlement wordt gerespecteerd in zijn controlerende bevoegdheden”, lieten ze weten.

Benalla en Crase zitten sinds dinsdag in voorlopige hechtenis. De twee mannen werden in staat van verdenking gesteld voor geweld op de 1 mei-viering van vorig jaar in Parijs. In de nasleep van die affaire zijn nog verscheidene gerechtelijke procedures geopend.