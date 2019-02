Anuna De Wever: “Wij verdelen niet, maar verenigen”

Brussel - De honger van Youth for Climate is nog niet gestild. Dat heeft bezielster Anuna De Wever donderdag duidelijk gemaakt in haar speech na afloop van de zevende mars voor een betere toekomst. “Wij verdelen niet, maar verenigen”, zei De Wever. Ook Greta Thunberg sprak nog kort de menigte toe. De Zweedse klimaatactiviste riep de jongeren onder stormachtig applaus op door te gaan met hun verzet, tot de beleidsmakers luisteren. “We blijven een pain in the ass van politici”, klonk het.

“Dit was al de zevende keer dat we betogen, maar er zijn nog steeds geen concrete acties. Onze toekomst is nog niet verzekerd en dus stoppen wij niet”, verklaarde Anuna De Wever strijdlustig. Er waren donderdag 7.500 klimaatspijbelaars en hoewel dat aantal afneemt, werd de mars wel internationaler met vertegenwoordigers uit Nederland, Duitsland en natuurlijk de Zweedse activiste die alles in werking zette, Greta Thunberg.

LEES OOK. 7.500 jongeren in Brussel, Greta Thunberg belaagd door media: “Politie moest ingrijpen”

“Wij verdelen niet, maar verenigen en dat hebben we nodig in deze tijden. Enkel samen kunnen we dit overwinnen. De toekomst voor ons is niet de toekomst die we willen en dus veranderen we die nu en hier. Toon ons het verdomde plan. Wij zijn dapper genoeg om het probleem onder ogen te zien, dus doen jullie dat best ook”, richtte De Wever zich tot de politici.

Volgens Thunberg zijn de klimaatspijbelaars “de wereld niet enkel aan het veranderen, maar ook aan het redden. Je bent nooit te jong om het verschil te maken”, aldus de 16-jarige Zweedse die intussen goed op weg is om uit te groeien tot een rolmodel voor een hele generatie.