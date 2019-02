Vermeende teruggekeerde Syriëstrijder tegen rechter: “Ik had een schouderklopje verwacht”

Antwerpen - Het federaal parket heeft veertig maanden cel geëist tegen Mustapha H. Hij zou in 2015 tot twee keer toe naar Syrië zijn afgereisd om zich aan te sluiten bij een terroristische groep. Mustapha ontkent de beschuldiging en stelt dat hij enkel naar Syrië reisde om zijn broer Aziz terug te halen uit het conflictgebied. “Ik dacht dat ik een schouderklopje zou krijgen”, reageerde H. verontwaardigd.

De openbaar aanklager van het federaal parket gelooft niet in de nobele bedoelingen van Mustapha. Volgens de aanklager zijn er voldoende aanwijzingen dat Mustapha zijn broer Aziz, die aangesloten is bij de Islamitische Staat in Syrië, wilde vervoegen. Het federaal parket denkt dat hij wel degelijk in oorlogsgebied is geweest, of in een trainingskamp is verbleven, omdat hij na zijn eerste reis gewond en sterk vermagerd terugkeerde.

Eind 2015 ondernam hij dan een tweede reis naar Syrië, samen Monir S., die nooit meer in België is teruggekeerd. Mustapha ontkent dat hij naar Syrië reisde om deel te nemen aan de gewapende strijd. “Ik ben naar daar gegaan om mijn broer terug te halen.” Hij dacht dat hij van de rechtbank “een schouderklopje zou krijgen” omdat hij dat geprobeerd had.

Zijn advocate Charlotte De Boeck wierp op dat er nauwelijks concrete feiten in het dossier zitten waaruit blijkt dat haar cliënt zich schuldig zou hebben gemaakt aan terroristische misdrijven. Tegen Mustapha H. eiste het openbaar ministerie veertig maanden celstraf en een boete van 8.000 euro. Tegen zijn broer Aziz H. en tegen Monir S. eiste het federaal parket vijf jaar celstraf.