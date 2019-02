Greta Thunberg, de ‘maagdelijke’ klimaatprofete: waarom het kleine, frêle meisje met twee vlechtjes zoveel indruk maakt

Greta Thunberg is in ons land. In geen tijd is de Zweedse tiener wereldberoemd geworden. En meer nog dan dat ze intussen herkend wordt en gekend is, reikt haar stem ook ver. Er wordt geluisterd, naar dat frêle meisje van 16, alsof ze een klimaatprofeet is. Hoe komt het dat Greta Thunberg zo aanslaat?