Activisten halen standbeeld van pedofiele priester neer

In de Poolse stad Gdansk hebben activisten in de nacht van woensdag op donderdag het standbeeld van de omstreden priester Henryk Jankowski omvergeworpen. De overleden Jankowski wordt beschuldigd van het seksueel misbruik van minderjarigen.

Lokale media berichtten donderdag dat drie mannen het standbeeld met een touw hadden neergehaald en het beeld vervolgens hadden bekleed met het gewaad van een misdienaar en kinderondergoed, als protest tegen seksueel misbruik en bijhorende doofpotoperaties in de katholieke kerk. Uitgerekend donderdag ging in Vaticaanstad een top over de heikele kwestie van start.

De drie mannen legden hun actie vast op video en verspreidden die op sociale media. Aan het nieuwsportaal oko.press stuurden ze een uitvoerig manifest waarin ze uitlegden dat ze de priester symbolisch “van zijn piëdestal” wilden halen en uit waren op “de vernietiging van de valse en smerige mythe van Henryk Jankowski”. Ze werden later op de dag door de politie opgepakt.

Niet meer voor publiek

Jankowski is een boegbeeld van de Solidarnosc-beweging en het verzet tegen het communistische regime in Polen. Hij overleed in 2010. De eerste beschuldigingen van pedofilie dateerden reeds van 2004, en ook na zijn dood bleven er aantijgingen opduiken. Zo maakte de krant Gazeta Wyborcza eind vorig jaar een artikel met nieuwe, krachtige getuigenissen.

De autoriteiten hebben het standbeeld intussen opgehaald. Het wordt overhandigd aan een comité van vrienden van Jankowski, maar voor het monument is geen plaats meer in de openbare ruimte, zo legde interimburgemeester Aleksandra Dulkiewicz uit. Ze stipte wel aan dat een wettelijke procedure voor de ontmanteling van het monument haar voorkeur had weggedragen.