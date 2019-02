Mee in één minuut: stralend weer toch code geel, Veljkovic hangt grote naam aan de galg en primeur in De Mol

Voor de zevende donderdag op rij waren duizenden jongeren in heel het land op straat om te betogen voor een betere toekomst en een ambitieuzer klimaatbeleid. De 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg liep vandaag mee en sprak de Europese Commissie in Brussel toe

Demetrie H. (35), de man die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw Nancy M., is woensdag omstreeks middernacht dood aangetroffen in zijn cel . De verdachte zou zich van het leven beroofd hebben.

Peter Maes zou als trainer van Lokeren net geen half miljoen euro extra in het zwart zijn uitbetaald . Dat blijkt uit mails en telefoontaps in het onderzoek Propere Handen.

De bekendmaking van de selectie voor het EK indooratletiek is met vier dagen uitgesteld. Donderdag zou een persmoment plaatsvinden, maar dat is door de Belgische atletiekbond (KBAB) uitgesteld als gevolg van een rel: verschillende atleten weigeren een nieuwe gedragscode te ondertekenen.

Een Amerikaanse kustwachter, een bewonderaar van de Noorse massamoordenaar Anders Breivik, is opgepakt in de Verenigde Staten. Hij was van plan om verschillende Democratische politici en journalisten te vermoorden . Een van zijn beoogde slachtoffers was Nancy Pelosi, de luis in de pels van president Trump.