Coolblue plant eerste winkel in Brussel

In de fysieke winkels van de webshop kan je onder meer terecht voor advies en dienst na verkoop. Foto: if

Brussel - Webwinkel Coolblue gaat dit jaar sterk inzetten op groei in Franstalig België. Het wil onder meer een eerste fysieke winkel openen in Brussel, zegt topman Pieter Zwart.

Coolblue heeft vorig jaar 1,35 miljard euro omzet geboekt. Dat is 13,4 procent meer dan in 2017. Niet alleen de omzet blijft stijgen. De nettowinst steeg met een derde tot 12,1 miljoen euro.

In België levert Coolblue vanuit een gigantisch distributiecentrum in Tilburg, maar het bedrijf heeft ook fysieke winkels en een kantoor in ons land. Sinds november bezorgt de webwinkel in België zelf pakjes met de fiets. In Antwerpen zou al 60 procent van de bestellingen op die manier geleverd worden.

LEES OOK. Help, mijn pakje is zoek. Wat moet je doen en bij wie kan je terecht?

Coolblue draaide in België 347 miljoen omzet, tegen 1 miljard in Nederland. Het bedrijf wil zijn omzet blijven verhogen en kijkt daarvoor in de richting van Wallonië. Er bestaat al sinds 2017 een Franstalige Coolblue-website en dit jaar ziet het bedrijf Wallonië als een “driver” voor omzetgroei.

In Antwerpen, Lochristi en Zaventem heeft de webwinkel al bakstenen winkels, waar klanten onder meer terecht kunnen voor advies, dienst na verkoop of om hun bestelling op te halen. Dit jaar zullen er nog vijf winkels bijkomen in Nederland en België, luidt het. Een daarvan komt er al zeker in Brussel, bevestigt de CEO van het bedrijf. Ook in Wallonië wil Coolblue verder groeien, maar of ook daar een winkel komt, wil het bedrijf voorlopig niet bevestigen.