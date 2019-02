Aandeel Nike maakt duik nadat basketschoen ontploft tijdens belangrijke wedstrijd

Het aandeel van Nike noteerde donderdag bij het openen van de beurs zo’n 2 procent lager nadat gisteren een schoen van het bekende sportmerk ogenschijnlijk ontplofte tijdens een Amerikaanse basketbalwedstrijd tussen universiteiten. De fabrikant benadrukt dat het om een geïsoleerd voorval gaat, maar op Twitter wordt scherp gereageerd.

Woensdag speelde Zion Williamson een belangrijke basketbalwedstrijd tussen Duke University en North Carolina, toen nauwelijks een halve minuut na het startsignaal zijn sportschoen leek te ontploffen. Williamson maakte daarop een val waarbij hij zijn rechterknie verstuikte. Hij keerde niet terug naar het veld en zijn ploeg verloor de match.

(lees verder onder de video)

Here’s the knee injury that ended Zion Williamson’s night.... pic.twitter.com/2gkKTq7gTl — Adam Schefter (@AdamSchefter) 21 februari 2019

De 18-jarige Williamson speelt voor de Duke Blue Devils en wordt gezien als een opkomend talent. Onder anderen voormalig president Barack Obama en regisseur Spike Lee zaten in het publiek.

“We zijn uiteraard bezorgd en wensen Zion een spoedig herstel toe”, zegt Nike in een mededeling. “De kwaliteit en prestaties van onze producten zijn van het grootste belang. Hoewel dit om een geïsoleerd voorval gaat, onderzoeken we wat er fout liep.”

In de vroege handel van de New York Stock Exchange ging het aandeel van Nike meteen bijna 2 procent lager en op Twitter kreeg het bedrijf de wind van voren. Nike is Dukes exclusieve partner voor uniformen, schoenen en materiaal.