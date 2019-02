Bedrijfswagen vanaf nu inruilen voor fiets of treinabonnement en extra loon

De plenaire vergadering van de Kamer keurt vandaag het mobiliteitsbudget officieel goed. Thuiswerken met een bedrijfswagen op de oprit, behoort tot het verleden voor wie dat wil. In de plaats kan je extra loon en/of een treinabonnement, een fiets, een milieuvriendelijke of kleinere wagen vragen aan je baas. Tot nu toe bestond er al een ‘cash for car’-regeling, maar dat was geen groot succes.

Werknemers die hun bedrijfswagen inruilen krijgen daarvoor een mobiliteitsbudget ter beschikking. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald op basis van de reële kost van de ingeleverde bedrijfswagen.

Een werknemer kan zijn mobiliteitsbudget besteden in drie pijlers. Op die manier krijgt hij of zij de kans om zijn mobiliteit op een flexibele manier in te vullen en te kiezen voor alternatieve vervoersmodi.

Verschillende mogelijkheden

Net zoals bij een Netflix-abonnement, kan je met één budget kiezen uit allerlei mogelijkheden:

•Pijler 1: ruil je salariswagen in voor een milieuvriendelijkere wagen (met dezelfde (para)fiscale regels als een bedrijfswagen).

•Pijler 2: ruil je salariswagen in voor duurzame vervoermiddelen en -diensten die volledig (para)fiscaal worden vrijgesteld. Zo kan je kiezen voor een elektrische fiets of een monowheel in combinatie met een treinabonnement. Naast fietsen, motorfietsen en het openbaar vervoer, kan je ook kiezen voor een deeloplossing zoals carpooling of autodelen. De werknemer kiest zelf welke vervoersmodi het best bij zijn of haar situatie passen.

•Pijler 3: tot slot kan je ervoor kiezen om het bedrag om te zetten in loon. Let op, hierop betaal je nog steeds een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 38,07 %. Op die manier wordt het interessanter om te kiezen voor de eerste twee pijlers en draagt het dus effectief bij tot een mobiliteitsverandering. Het mobiliteitsbudget draagt bovendien bij tot de opbouw van pensioenrechten en andere sociale rechten. Daarin verschilt het van het bestaande “cash for car”- systeem.

“Het mobiliteitsbudget wordt berekend op jaarbasis. Als het budget op het einde van het jaar niet volledig is opgebruikt, ontvangt de werknemer het restsaldo sowieso in loon.

Het is bovendien ook toegankelijk voor werknemers die geen bedrijfswagen hebben, maar er wel voor in aanmerking komen. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat nieuwe werknemers, denk aan startende jongeren, onmiddellijk kunnen kiezen voor het mobiliteitsbudget en dus niet automatisch in de file gaan staan. Ook nabijheid is meegenomen in het wetsontwerp. Wie dicht bij het werk woont of gaat wonen, kan een deel van zijn huisvestingskosten inbrengen in het mobiliteitsbudget.

Cash for car

“Het groen licht vanuit het federaal parlement moet de keuze voor een mobiliteitsbudget waarbij men verschillende vervoersmogelijkheden kan aanwenden nu sterk vereenvoudigen en stimuleren. Omdat er nu een juridisch kader voor is”, zegt CD&V mobiliteitsexpert en voortrekker van het mobiliteitsbudget Jef Van den Bergh.

Tot nu toe bestond er al een “cash for car”-regeling, maar dat is geen onverdeeld succes.

Slechts 0,065 procent van de bedrijfswagens is het afgelopen jaar ingeleverd in ruil voor een vergoeding, zo blijkt uit cijfers van hr-diensterverlener Acerta.

“De ‘cash for car’-regeling was een alles of niets verhaal waarbij de werknemer cash ontvangt en hiermee zelf zijn volledige mobiliteit - ook de woon-werkverplaatsing - moet organiseren. Het mobiliteitsbudget is hiermee vergeleken een meer geavanceerde maatregel”, zegt Dirk Wijns, directeur van Acerta Consult.

“Indien werkgevers inderdaad een CO2-zuinigere wagen kunnen en willen aanbieden aan de werknemers die van het mobiliteitsbudget gebruikmaken, zal het mobiliteitsbudget succesvoller worden dan de ‘cash for car’-regeling.”