De vragen nadat jonge mama werd vermoord en moordenaar uit het leven stapt: kon dit voorkomen worden? En wat met de kinderen?

Nog geen 24 uur nadat hij zijn vrouw Nancy M. (33) – moeder van hun drie kinderen – doodstak, heeft Demetrie H. (35) in de gevangenis van Dendermonde zichzelf van het leven beroofd. Eén op de drie overlijdens achter de tralies is het gevolg van zelfdoding. Waarom ligt dat cijfer zo hoog? Kan dat niet voorkomen worden? En wat gebeurt er nu met de kinderen van het koppel?

Wat is er precies gebeurd?

Bij een tragisch familiedrama in het Oost-Vlaamse Oordegem (Lede) is dinsdagnacht Nancy M. (33) doodgestoken met een vouwmes. De dader is haar eigen man Demetrie H. (35). Het ...