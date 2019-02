Vlaams Belanger noemt parlementslid Open VLD twee keer “trut” en moet zich excuseren

Parlementslid Jan Penris (Vlaams Belang) heeft zich donderdag in de Kamer moeten excuseren omdat hij een collega van Open VLD tot tweemaal toe uitschold voor “trut”. De Vlaams Belanger kon zich niet vinden in de tussenkomst van Carina Van Cauter en veroorzaakte heel wat ophef door zijn uitspraak.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke had niet gehoord wat Penris had gezegd, maar Nawal Ben Hamou (PS) stak haar verontwaardiging niet onder stoelen of banken: “Dat een parlementslid een vrouwelijke collega zo beledigt omdat hij het niet met haar mening eens is, is onaanvaardbaar.”