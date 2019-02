Zweedse activiste Greta Thunberg (16) roept vakbonden op stakingsaanvraag in te dienen voor wereldwijde klimaatstaking op 15 maart

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft donderdag na de mars in Brussel een toespraak gehouden. De 16-jarige herhaalde de oproep voor een wereldwijde klimaatstaking op 15 maart. Samen met de Belgische klimaatbewegingen Youth for Climate en Workers for Climate werd vakbonden gevraagd een stakingsaanzegging in te dienen voor die datum.

Voor de zevende donderdag op rij kwamen jongeren in het hele land op straat om te betogen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. De mars in Brussel telde volgens de officiële telling 7.500 betogers. Dat zijn er minder dan de vorige week, maar deze editie liep een speciale gast mee: Greta Thunberg. De 16-jarige Zweedse tiener geldt als de eerste klimaatspijbelaar en werd wereldwijd het gezicht van de jeugdige demonstranten.

(Lees verder onder de foto)

Foto: EPA-EFE

Stakingsaanvraag

Na de mars hield Greta een persconferentie samen met onder meer Anuna De Wever en Kyra Gantois, de Vlaamse en Waalse gezichten van Youth for Climate. De klimaatspijbelaars vroegen vakbonden om stakingsaanzeggingen in te dienen voor de wereldwijde staking voor het klimaat op vrijdag 15 maart. Er is steun van onder meer Students for Climate, Workers for Climate en Teachers for Climate.

“We kunnen het niet overlaten aan de jongeren alleen. Dit is een oproep aan alle militanten om hen te mobiliseren en te ondersteunen en dat liefst met een stakingsaanzegging, zodat ze zonder schroom kunnen deelnemen”, aldus een woordvoerder van Workers for Climate.

“Geen klassieke staking”

Op 15 maart zullen de hele dag acties plaatsvinden in België. Om iedereen hieraan deel te laten nemen, zijn stakingsaanzeggingen van de Belgische vakbonden nodig.

(Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Bedoeling van Youth for Climate is om in de voormiddag ervoor te zorgen dat de lokale afdelingen zich in de eigen steden en gemeenten verenigen voor een mars naar een treinstation. Van daaruit kunnen de betogers dan de trein nemen naar Brussel. In de namiddag wordt daar dan opnieuw een grote klimaatmars gehouden.

“Dit wordt geen klassieke staking, maar iets groots. Elke jongere, leerling, professor en werknemer moet zich hiervoor opmaken”, zegt Bakou Mertens van Students for Climate. “We geraken er niet met klimaatcoaches of meer bomen in de steden. Wat nu in België gebeurt, is historisch en wij willen dit ondersteunen”.

Dubbel zo ambitieus

Greta had een drukke dag in Brussel. Iets na 10.00 uur sprak ze in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dat deed ze in aanwezigheid van onder meer Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Ze smeekte de Europese Unie om haar klimaatdoelstellingen naar boven te herzien, om te redden wat nog kan gered worden en oncontroleerbare scenario’s zoals beschreven door de experts van het IPCC als de klimaatopwarming de 1,5 graden Celsius overstijgt, te vermijden.

“Tegen 2030 moet er minstens 80 procent minder CO2-uitstoot zijn. Daarvoor moeten we dubbel zo ambitieus zijn als nu”, klonk het strijdvaardig. Ook benadrukte het Zweedse meisje dat de klimaatjongeren niet enkel voor hun eigen toekomst vechten, maar wel voor die van iedereen.

(Lees verder onder de video)

Mars door Brussel

Vervolgens nam Thunberg deel aan de mars door Brussel, die rond 13.00 uur startte. De stoet kwam aanvankelijk moeizaam op gang door de veelvuldige aanwezige media die het meisje continue omringden. Na een halfuur werd er slechts 300 meter afgelegd. De politie moest ingrijpen: agenten vormden een lijn om te opdringerige pers tegen te houden. Ook de stewards van Youth for Climate hadden alle moeite van de wereld om cameraploegen op afstand te houden.