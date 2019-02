Premier Michel vraagt rapport op over Libische fondsen

Premier Charles Michel heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) een rapport gevraagd met daarin alle informatie over de contacten, initiatieven en beslissingen in verband met de vrijgave van Libische fondsen. Hij zal dat rapport ook overmaken aan het parlement. Dat heeft de premier donderdag in de Kamer geantwoord op een handvol vragen over het dossier.

Woensdag was een brief bekendgeraakt uit 2012 waarin minister Reynders zijn Libische collega vroeg om werk te maken van het uitbetalen van enkele Belgische bedrijven, met de bevroren rekeningen als pasmunt. Het was overigens de minister zelf die de brief aan de Kamer had overgemaakt op vraag van de commissie Financiën. Die houdt al geruime tijd hoorzittingen wie uiteindelijk de beslissing heeft genomen om die fondsen vrij te geven.

Voor verschillende Kamerleden bewijst die brief dat Reynders een actieve rol heeft gespeeld bij de vrijgave van het geld. “Het feit dat die brief nu pas opduikt, is het bewijs dat men informatie wil proberen achter te houden”, gelooft Wouter De Vriendt (Groen). Dirk Van der Maelen (sp.a) merkte op dat de minister maandenlang heeft volgehouden van niets te weten. “We weten nu dat Didier Reynders zich actief heeft ingelaten met de ontvriezingen, en niet zonder gevolg”, luidde het.

De premier herhaalde dat hij de scheiding der machten wil respecteren. Hij wees daarbij op de gerechtelijke procedure die aan de gang is, net als een procedure bij de Raad van State. Toch gaf hij aan dat hij de twee bevoegde ministers en administraties heeft gevraagd hem een rapport te bezorgen over de contacten, initiatieven en beslissingen in het dossier. Michel beloofde dat rapport aan het parlement te bezorgen.

Eric Van Rompuy (CD&V), de voorzitter van de commissie Financiën, kondigde aan dat op 15 maart een hoorzitting geprogrammeerd staat met de vroegere en huidige baas van de Schatkist. Die laatste werd eveneens gevraagd een overzicht te bezorgen van de correspondentie met Financiën en Buitenlandse Zaken over de Libische fondsen.

In 2011 beslisten de Verenigde Naties om miljarden aan fondsen uit de omgeving van de gevallen Libische leider Kadhafi te bevriezen. De sancties werden na een tijdje gedeeltelijk opgeheven, maar de fondsen die in ons land geblokkeerd werden, bleven bevroren. De VN en de EU waren het na een tijdje niet eens over de interpretatie van de sancties, wat de interesten en andere opbrengsten van de bevroren tegoeden betrof.

Op 5 september 2018 tikte de VN-expertengroep over Libië in een rapport België op de vingers omdat “het vrijgeven van de intresten en andere vergoedingen in strijd is met de bevriezing van de tegoeden”. Regeringsleden verwezen naar een brief van de toenmalige baas van de Schatkist. Die schreef op 4 oktober 2012 een brief aan de financiële dienstverlener Euroclear, met de boodschap dat er geen juridische basis meer was om de interesten op de Libische fondsen te bevriezen, op basis van een Europees advies.