Kazachse president ontslaat regering na tegenvallende economische resultaten

De Kazachse president Noersoeltan Nazarbajev (78) heeft donderdag zijn regering ontslagen uit ontevredenheid over de economische resultaten van het Centraal-Aziatische land, dat al enkele jaren lijdt onder de lage olieprijzen.

“In veel sectoren van de economie zijn, ondanks het aannemen van veel wetten en overheidsbesluiten, nooit positieve veranderingen doorgevoerd”, zei Nazarbajev in een verklaring. Hoewel sommige ministers en viceministers mogelijk opnieuw worden aangesteld, betekent dit besluit het einde van de ambtsperiode van premier Bakitzjan Sagintajev, die in 2016 aantrad.

De 55-jarige Sagintajev werd eerder door sommige analisten gezien als een mogelijke opvolger van president Nazarbajev en al bijna 30 jaar hoofd van de voormalige Sovjetrepubliek.

Het ontslag komt er tegen een achtergrond van groeiende ontevredenheid over de stijgende prijzen in een land dat hard getroffen is door de daling van de olieprijs in de jaren 2014-2015 en de economische crisis, die leidde tot de devaluatie van de Kazachse valuta.

De Kazachse president gaf de regering de schuld van het niet diversifiëren van een economie die in hoge mate afhankelijk is van zijn enorme koolwaterstofbronnen, waarvan de prijzen de afgelopen jaren sterk schommelden.

“De groei van het BBP is voornamelijk te danken aan de natuurlijke hulpbronnen van Kazachstan”, zei Nazarbajev. “De regering en de centrale bank zijn er niet in geslaagd om de voorwaarden en instrumenten te scheppen voor een kwalitatieve groei van de economie”, zei hij, verwijzend naar het falen van economische programma’s om de levensstandaard te bevorderen.