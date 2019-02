Bier gooien, op balustrade staan: overleg moet boetes én frustraties voor voetbalsupporters voorkomen

Waregem - Essevee-supporters die goals vieren door een bekertje bier in de lucht te gooien of op de balustrade te springen, riskeren boetes. Vanaf nu komt er een driemaandelijks overleg met de politie om dat soort overtredingen te voorkomen.

De voorbije maanden kregen verschillende supporters van SV Zulte Waregem processen-verbaal in de bus. Op 13 februari ontvingen vier supporters een brief met de melding dat ze een boete riskeren omdat ze na een goal tijdens de match op 1 november op de balustrades sprongen. Essevee had toen voor het eerst sinds lange tijd nog eens het voortouw genomen tijdens de match.

Een week eerder kreeg nog een andere supporter zo’n proces-verbaal in de bus omdat hij op 28 september op diezelfde balustrade had gestaan. Op 30 januari kregen opnieuw supporters, die de goal van 1 november eveneens gevierd hadden, een proces in de bus omdat ze een bekertje bier in de lucht hadden gegooid.

Camerabeelden

Alle ‘overtredingen’ waren vastgesteld en bewezen door camerabeelden uit het stadion. De sfeergroep South Lane Crew kaartte de situatie telkens aan via sociale media en daarop komt nu officieel reactie. Eerder deze week vond een overleg plaats met de procureur-generaal, burgemeester, de korpschef van de zone Mira, voetbalverantwoordelijke bij die zone Gerrit Seynhaeve, de veiligheidsverantwoordelijken van Essevee, vier leden van de supportersfederatie en nog eens vijf mensen van de sfeergroep. “We hebben daar beslist om vanaf nu driemaandelijks samen te komen”, zegt Geert Titeca, voorzitter van de supportersfederatie. “Iedereen heeft zijn ding gezegd op dat eerste overleg. Door vanaf nu regelmatig samen te komen, willen we dat soort pv’s voorkomen. Als de politie vindt dat er te veel op balustrades gestaan wordt, zullen ze dat vanaf nu ook aankaarten en dan kunnen de supporters zich daaraan aanpassen.

Stadionverbod

“Er zijn de voorbije maanden inderdaad een aantal inbreuken gebeurd op het voetbalterrein. Het is aan ons als politie om daarop gepast te reageren, zodat het voor iedereen veilig blijft”, zegt Seynhaeve. “Het overleg kwam er op vraag van de sfeergroep. Dat dat driemaandelijks overleg er komt, is een goede zaak.”

Wie de voorbije weken van de politie zo’n brief kreeg, moet niet per se een boete betalen. Daarover beslist het bestuur Binnenlandse Zaken. De supporters kunnen zich verweren en hun verhaal doen, pas daarna wordt over boetes en stadionverboden gesproken. “We worden groter als club en daar moeten we ons naar aanpassen”, zegt Titeca. “Maar zonder voorafgaand overleg kan je niet werken.”