President Tadjikistan is lofzangen moe

Trop is te veel, ook voor Emomali Rachmon, de president van Tadjikistan. Hij heeft donderdag op de staatstelevisie zijn onderdanen gevraagd om te stoppen met de vele lofzangen aan zijn adres.

In de toespraak toonde Rakhmon zich “ongerust” over “de excessieve promotie van mijn persoon in muziekclips”. “De president heeft instructies gegeven aan het comité voor televisie en radio zodat er meer aandacht zou geschonken worden aan de onvermoeibare arbeid van de bevolking, de belangrijke verwezenlijkingen in het land en de unieke natuur in ons vaderland”, voegde de televisie toe.

De 66-jarige Rachmon leidt Tadjikistan sinds 1992 op autoritaire wijze. De alomtegenwoordige regeringspropaganda zet het staatshoofd neer als de man die de nationale eenheid heeft gered na de bloedige burgeroorlog die was losgebarsten na de onafhankelijkheid van Tadjikistan. Rakhmon en zijn familie genieten van immuniteit voor het leven en tal van andere privileges.

De personencultus rondom staatshoofden is een fenomeen dat nagenoeg alle vroegere Sovjetrepublieken in Centraal-Azië kenmerkt. Ook in buurland Oezbekistan moest president Sjavkat Mirzijojev onlangs oproepen om de muzikale odes te matigen. Na de clip “een selfie met mijn president” verklaarde de baas van het agentschap dat de muziekindustrie controleert dat het staatshoofd geen nood had aan “publiciteit vanwege artiesten”.