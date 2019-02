Beelden opgedoken van rellen in Verviers na komst van Francken

De Franstalige krant Sudinfo heeft beelden vrijgegeven van de gewelddadige protesten tegen de lezing van Theo Francken (N-VA) in Verviers. Volgens de krant is een van de mannen die met stoelen gooien de voorzitter van de socialistische vakbond in Verviers.

De krant analyseerde videobeelden en foto’s van de uit de hand gelopen protestactie en kon zo de identiteit van de man - in bovenstaande beelden met zwarte jas en rode sjaal - achterhalen. “Hij is de voorzitter van de FGTB (de Franstalige socialistisch vakbond, nvdr.) in Verviers. Het is dus niet zomaar iemand”, schreef Sudinfo op haar website. “Hij is goed te herkennen op verschillende beelden.”

