Wat wil u weten over Anderlecht - Club Brugge en de strijd om Play-off 1? Stel nu uw vraag aan onze kenners en we beantwoorden ze vrijdagmiddag

Met AA Gent - Standard, Anderlecht - Club Brugge, Genk - Antwerp en STVV - Charleroi staat er een ongemeen spannende speeldag voor de deur in de Jupiler Pro League. Eentje die de strijd om Play-off 1 wel eens in een beslissende plooi zou kunnen leggen. Redenen genoeg dus om de voetbaljournalisten van Het Nieuwsblad voor de camera te halen en met elkaar in debat te laten gaan . Heeft u een prangende vraag voor één van onze kenners? Stuur ze hieronder in en we proberen ze te behandelen tijdens twee debatten (één over Anderlecht - Club Brugge en één over de strijd om Play-off 1) die vrijdagmiddag vanaf 12u live op de Facebookpagina van Sportwereld zullen uitgezonden worden. Uiteraard kan u de debatten later ook herbekijken op onze website.