Regering wil internationale berechting voor IS-strijders: “Zullen er alles aan doen om terugkeer te vermijden”

De regering is voorstander van een “vorm van internationale berechting” voor de meerderjarige IS-strijders met de Belgische nationaliteit. Dat is donderdag beslist op de Nationale Veiligheidsraad. Dat zou voor alle Europese strijders moeten gebeuren door of de Iraakse overheid, of de Arabische-Koerdische alliantie van Syrische Democratische Krachten (SDF). “We zullen er alles aan doen om een terugkeer te vermijden”, stelde premier Charles Michel in de Kamer.

De Nationale Veiligheidsraad kwam donderdag bijeen over de vraag wat er moet gebeuren met de jihadisten met Belgische nationaliteit die naar Syrië en omstreken zijn getrokken om zich daar aan te sluiten bij terreurbeweging IS. Die discussie laaide de afgelopen dagen op, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de Europese bondgenoten had opgeroepen hun strijders terug te halen en te berechten. De VS trekken straks hun troepen terug uit Syrië, en de vrees bestaat dat de Europese strijders die nu met de steun van de Amerikanen in Koerdische kampen worden vastgehouden, op vrije voeten komen en nieuwe aanslagen plegen in Europa.

Detentiekampen in de regio

De regering wil de meerderjarige IS-strijders met een Belgische nationaliteit het liefst laten berechten door een vorm van internationale berechting, samen met de andere strijders met een Europese nationaliteit. Dat bevestigt de woordvoerder van premier Charles Michel. “De voorkeur gaat naar een vorm van internationale berechting in overleg met andere landen” die met hetzelfde probleem geconfronteerd worden, klonk het. De jihadisten zouden dan vastgehouden moeten worden in detentiekampen in de regio.

De regering zal de kwestie intussen blijven aankaarten bij de internationale partners. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is donderdag en vrijdag in Washington voor een ontmoeting met de Amerikaanse autoriteiten. Michel zelf had het zondag al over de problematiek met de Britse premier Theresa May. Volgende week zal hij ze ook aankaarten op de top tussen de EU en de Arabische Liga in Sharm-el-Sheikh, in Egypte.

Informatie over Belgen ter plaatse

De Nationale Veiligheidsraad heeft de betrokken politie- en inlichtingendiensten tegelijkertijd ook gevraagd om “informatie te verzamelen over de mensen met de Belgische nationaliteit ter plaatse, in Irak en Syrië”. Volgens het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de inlichtingendiensten bevinden zich minstens vier Belgische IS-strijders in Koerdische gevangenkampen in het noorden van Syrië. Daarnaast bevinden zich ook zeventien vrouwen en een dertigtal kinderen in de regio. In de Kamer had de premier het over tien mannen in Syrië, al ging het daarbij wel om een bredere link met ons land.

De eerste minister had eerder deze week al gezegd dat Belgische IS-strijders die gevangen zitten in Syrië en Irak “maximaal” ter plaatse moeten worden berecht. Open Vld en CD&V waren het eens over die aanpak. Donderdag drukte de eerste minister zich iets forser uit. “We zullen er alles aan doen om een terugkeer te vermijden”, luidde het.

Kinderen jonger dan 10 jaar

Wat kinderen jonger dan 10 jaar betreft, blijft de regering bij haar standpunt. Zij kunnen rekenen op hulp bij de repatriëring naar België als daar een vraag naar bestaat. De Veiligheidsraad heeft zich nu achter dat principe geschaard. Voor kinderen ouder dan 10 jaar moet er geval per geval geanalyseerd worden.