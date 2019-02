De ‘propere handen’ van Roger Lambrecht, de miljonair die nog in Belgische franken rekent

Hij rekent nog in oude Belgische franken en is de enige man die iets te zeggen heeft bij voetbalclub Sporting Lokeren. Meer nog, Roger Lambrecht ís Sporting Lokeren. Of zoals hij het zelf zegt: “Wat moet ik anders met mijn geld doen? Naar de hoeren?” Het nieuws dat hij zwart geld, zakken zwart geld zelfs, aan Peter Maes zou gegeven hebben, kwam niet meteen als een verrassing. Zeker niet voor wie het leven van de man wat kent.