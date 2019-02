AA Gent krijgt ‘historisch’ duwtje in de rug op reclamepanelen tijdens belangrijk duel tegen Standard

Standard zakt vrijdagavond af naar de Ghelamco Arena voor de belangrijke wedstrijd tegen AA Gent. Voor de thuisploeg is het een erg belangrijke wedstrijd met het oog op deelname aan play-off 1. Om spelers én supporters een duwtje in de rug te geven, pakt Telenet uit met reclameborden die inspelen op wat er op het veld te zien zal zijn.

”0-1? Remember 20-09-2015. Toen wonnen we nog met 4-1. Allez Buffalo.” Dat zal vrijdagavond in de Ghelamco Arena op de reclameborden langs het veld te lezen zijn als de Buffalo’s een doelpunt incasseren. Ook bij strafschoppen, doelpunten van Gent, corners en andere fases zal door Telenet Play Sports kwistig gestrooid worden met historische weetjes uit de geschiedenis van de club.

Het wordt een primeur op de Belgische velden: langs het veld wordt live ingegrepen wanneer een fase zich voordoet die zich leent tot het aanhalen van een historische wedstrijd(fase). “Als AA Gent een penalty tegenkrijgt? Dan krijgen de fans een van de meest memorabele momenten uit de clubgeschiedenis te zien. De minuut waarop Eric Viscaal zichzelf onsterfelijk maakte door een penalty te stoppen tegen Cercle in 1993”, klinkt het bij Play Sports.

Het is de bedoeling van de sportzender om de primeur ook bij andere ploegen in gebruik te nemen. “We zien het project als een mooi extraatje voor de fans in het stadion en thuis. Bedoeling is om fans te motiveren en alle fantastische momenten uit de geschiedenis van hun Club te laten herbeleven. Want zo wordt aangetoond dat in voetbal alles kan, met de geschiedenis als bewijs”, klinkt het.