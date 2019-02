Leerling krijgt rake klappen op Kortrijkse school

Kortrijk - Een choquerend filmpje van een vechtpartij in de Kerkweg in Kortrijk ging donderdag viraal. Slachtoffer I.K. (18) en de dader zijn allebei leerlingen in het Guldensporencollege. Het parket onderzoekt de feiten.

Alsof ze vrienden zijn, zie je een duo wandelen door de Kerkweg in Kortrijk, nabij het Guldensporencollege - afdeling Engineering, waar ze schoollopen. Het is dinsdagnamiddag. De jongen in het zwart lijkt de jongen in het wit, I.K. (18) uit Wevelgem, te omhelzen. Tot hij hem plots een klap verkoopt.

“Ik was op weg naar het station, wanneer ik plots in mijn nek werd gegrepen en in de Kerkweg werd gedwongen”, zegt K. Wat daarna gebeurt kan hij zelf niet navertellen, aangezien hij het bewustzijn verloor.

Het filmpje dat viraal ging op sociale media spreekt echter boekdelen. De jongeman krijgt nog een salvo vuistslagen. Daarna werkt de dader de jongen tegen de grond, waarna hij hem nog enkele rake klappen verkoopt. “Getuigen vertelden me dat ze met drie op mij zaten om me te slaan toen ik bewusteloos op de grond lag. Daarna stalen ze nog het geld uit mijn portefeuille.”

Straatverbod in uitgaansbuurt

I.K. moest naar het ziekenhuis, maar kwam ervan af met kneuzingen aan het gezicht en de arm. De feiten dateren van dinsdagnamiddag. Op de school van K. tillen ze zwaar aan de feiten. “Het zijn choquerende beelden. Het slachtoffer wordt begeleid en voor de daders wordt een gepaste sanctie voorzien”, zegt directeur Barbara Heyde.

Het was Wouter Vermeersch van het Vlaams Belang die de kat de bel aanbond. Hij stapt maandag met de video naar de politieraad voor tekst en uitleg. “De Kortrijkse jongeren hebben er genoeg van. Het is dan ook geen manier van doen.”

Over de dader en zijn trawanten zegt Vermeersch dat het wellicht om een Tsjetsjeense bende gaat die de Kortrijkse jongeren al een eind terroriseert. “Ik kan dat niet met zekerheid zeggen, maar ik vermoed dat het om de bende van dertig jongeren gaat die nu een straatverbod heeft in de Kortrijkse uitgaansbuurt”, klinkt het.

Het slachtoffer beaamt dat er een soort angstgevoel heerst bij de jongeren. “Zeker na de drie steekpartijen met diezelfde bende vorig jaar. Ik vreesde dat ik zelf messteken zou krijgen”, getuigt I.K. “Ik durfde zelfs niet naar de politie stappen uit schrik.”

Dader gevat

Toch diende hij nu klacht in. Het parket is op de hoogte van de feiten, maar kan geen details geven over de daders, noch het slachtoffer. De dader is wel gevat. “De zaak is aanhangig bij ons. We volgen het verder op, maar kunnen in het kader van het onderzoek weinig lossen”, zegt parketwoordvoerder Sofie Vanden Berghe.

Joerie Dewagenaere