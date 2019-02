“Stem” die aanslagen Parijs opeiste gedood in Syrië

De Franse jihadist Fabien Clain is gedood in Syrië. Dat is vernomen bij veiligheidsbronnen. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd. Clain wordt aanzien als één van de “stemmen” die in naam van Islamitische Staat de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs heeft opgeëist.

Volgens radiozender France Inter, dat het nieuws onthulde, kwam Clain om het leven bij een aanval van de coalitie op het laatste bolwerk van ISIS in het oosten van Syrië. Zijn 38-jarige broer Jean-Michel zou zwaargewond zijn.

De 41-jarige Clain is door Franse speurders geïdentificeerd als de man die de geluidsboodschap opnam waarin de aanslagen van 13 november worden opgeëist. Bij die aanslagen op concertzaal Bataclan en andere doelwitten in Parijs kwamen 130 mensen om het leven. In 2018 vaardigde de Franse onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel tegen Clain en zijn broer uit.

Clain geldt als een boegbeeld van de jihadistische beweging in Toulouse. De man, ook bekend als “frère Omar”, bekeerde zich in de jaren negentig tot de islam en radicaliseerde vanaf de jaren 2000. In 2009 werd Clain al eens tot vijf jaar cel veroordeeld wegens ronselen. Drie jaar later kwam hij vrij en trok hij naar het front in Syrië.